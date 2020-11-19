"Уголовное правонарушение" вместо "преступления": Зеленский утвердил изменения в законе о публичных закупках

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о согласовании терминологии законодательства об уголовных правонарушениях, совершенных из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.





"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" № 954-ІХ, который парламент принял 3 ноября 2020 года", - говорится в сообщении ОП.

В Офисе Президента отметили, что документ имеет целью согласования терминологии, введенной Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" (№ 2617-VIII), который Верховная Рада поддержала 22 ноября 2018 года, с терминологией, применяемой в других законодательных актах.

Так, по словам представителей Президента, закон вносит изменения в пункты 5 и 6 части первой статьи 17 Закона Украины "О публичных закупках", заменив слова "преступление, совершенное из корыстных побуждений, в частности, связанное" на словосочетание "уголовное правонарушение, совершенное из корыстных побуждений, в частности, связанное".

Добавим, что этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, что 3 ноября парламентарии приняли в целом законопроект, которым изменили терминологию относительно уголовных преступлений в ЗУ "О публичных закупках".

Отметим, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран G7 пути выхода из конституционного кризиса в Украине, заявив, в частности, что планируется возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях до конца года, а также, что украинская власть гарантирует, что после 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться в должности.