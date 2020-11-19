В ЕС назвали указ Путина попыткой РФ подорвать суверенитет Украины

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано сделал заявление, в котором назвал указ Путина о легализации выданных в ОРДЛО паспортов попыткой Российской Федерации подорвать суверенитет Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Европейского Союза.

“4 ноября 2020 года президент [России Владимир] Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам и лицам, постоянно приживающим в Донецкой и Луганской областях Украины. Это является очередной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины”, — написал Питер Стано.

Он отметил, что они ожидают, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству районов, а также будет в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

“В 2019 году Европейская Комиссия и Европейская служба внешних связей опубликовали руководство по обработке визовых заявлений от лиц, постоянно проживающих на территориях неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в целях обеспечения соблюдения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также должного и последовательного применения правил ЕС в отношении шенгенских виз в Российской Федерации и Украине. Европейский Союз по-прежнему решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, — добавил Стано.

Напомним, Кремль объясняет паспортизацию Донбасса “защитой этнических русских”.

В МИД выразили России протест из-за провокационного указа Путина.