В Кабмине рассказали, какие штрафы ожидают городских голов за игнорирование карантина

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На руководителей городских советов будут накладываться штрафы в размере 17 тыс. гривен, если подчиненные коммунальные заведения не будут соблюдать карантина. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня президент Украины подписал Закон, который позволяет накладывать штрафы немедленно. То есть, "плати, а потом оспаривает". Нет разницы ты владелец строительного магазина, или мэр - основатель коммунального театра или коммунального музея ... Если я правильно помню, это 17 тыс. гривен", - отметил министр Кабинета министров.

Немчинов объяснил, почему городские головы будут отвечать за нарушение карантинных требований коммунальными предприятиями.

"Вопрос стоял, каким образом есть влияние на городских голов, которые нарушают законодательство, когда открывают коммунальные учреждения, учредителями которых являются городские советы. В таком случае, если они идут на сознательное нарушение постановления Кабинета министров, который определяет режим карантина выходного дня, то, конечно, национальная полиция будет штрафовать", - отметил Немчинов.

Также чиновник отметил, что принятие исполнительными комитетами городских советов документов о режиме рабочего дня во время выходных, ничего более - "как местная политическая игра".

"Никто не говорит о введении чрезвычайного положения. Речь идет о выполнении закона Украины, определяет режим карантина, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологической опасности. Вы прекрасно знаете, что в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно этому закону Кабинет министров регулирует режим карантина", - подытожил чиновник.

Ранее УНН сообщал, что мэров городов будут штрафовать за игнорирование карантина.