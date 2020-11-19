Кравчук: провести выборы в ОРДЛО на условиях России - нереально

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса на условиях "сначала выборы, потом граница" - нереально. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадське", передает УНН.

"Там (на оккупированных территориях - ред.) украинского сейчас нет ничего. Мало того, там нет реальных условий для проведения выборов. Скажем, выборы вдруг назначили, в таком формате, как желает Россия и ОРДЛО - сначала выборы, потом границу. Приглашают туда наблюдателей - наблюдатели задают вопрос, кто должен обеспечить их безопасность? ОРДЛО? Это не государственное формирование, признаное миром", - сказал Кравчук.

Он отметил, что даже Россия заявляет, что оккупированные земли - это украинская территория, даже президент РФ Владимир Путин так заявляет.

"И это правда, это украинская территория, временно оккупированная. Итак, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? А как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? Это просто чудо, что это все так ясно и очевидно, а этого не хотят воспринимать и Россия, и ОРДЛО", - подчеркнул глава украинской делегации.

"Таким образом, мы доказываем, и анализируем, и показываем, что это - нереально. Не потому что мы хотим или не хотим. Это нереально: "сначала выборы, потом граница". Украина выразила не просто свои желания, а внесла предложения. Надо желание России и ОРДЛО", - подчеркнул он.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу". При условии выполнения упомянутого плана, считают в украинской делегации, возможно провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в марте 2021 года.