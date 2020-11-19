Решение КСУ позволяет совершать коррупционные нарушения именно высокопоставленным чиновникам - глава НАПК

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Решение КСУ от 27 октября фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно высокопоставленным чиновникам. Об этом в ходе форума “Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс” сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает УНН.

“Нужно восстановить административную ответственность за коррупционные правонарушения. Общество должно понимать, что сейчас рядовой чиновник, условно говоря, главный специалист любого министерства или органа самоуправления, несет ответственность за коррупционные правонарушения — административную. Зато, например, народные депутаты или министры не несут такой ответственности”, — отметил Председатель НАПК.

Он добавил, что такая ситуация искажает требования Конституции Украины, которая устанавливает равенство всех граждан перед законом.

“Нерешение этого вопроса создает большую правовую неопределенность и безответственность. Это фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам”, — отметил Новиков.

Кроме этого, во время выступления Председатель НАПК отметил, что среди важных задач парламента сегодня — утверждение Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы во втором чтении.

“Мы считаем, что если бы на момент рассмотрения КСУ была утверждена Антикоррупционная стратегия, это была бы рамка, в том числе и для органов судебной власти и КСУ, которая бы устанавливала, куда движется государство”, — добавил Председатель НАПК.

Добавим, что на днях НАПК обвинило Конституционный Суд в процессе закрытия более 60 дел относительно ТОП-чиновников.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

После этого в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.