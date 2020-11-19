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Кравчук уверяет, что Зеленский "красных линий" по Донбассу не преступает

Кравчук уверяет, что Зеленский "красных линий" по Донбассу не преступает

Леонид Кравчук

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не переходит "красных линий" в вопросе Донбасса. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадське", передает УНН.

Так, по словам Кравчука, в Украине есть группа политиков, которая утверждает, будто Глава государства переходит "красные линии" в вопросе Донбасса.

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"Я вам говорю откровенно: никаких красных линий Президент Украины, поверьте мне, не переходит. На каждой встрече он говорит, что интересы Украины - самые высокие. Мы можем идти на дискуссии, мы можем обсуждать, но уступать территориальной целостностью, суверенитетом Украины, государственными, национальными интересами, Украина никогда не будет. Это - слова Владимира Зеленского, Президента Украины", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что ни о каком "особом статусе" Донбасса не может быть и речи.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский
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