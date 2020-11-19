Кравчук уверяет, что Зеленский "красных линий" по Донбассу не преступает

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не переходит "красных линий" в вопросе Донбасса. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадське", передает УНН.

Так, по словам Кравчука, в Украине есть группа политиков, которая утверждает, будто Глава государства переходит "красные линии" в вопросе Донбасса.

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"Я вам говорю откровенно: никаких красных линий Президент Украины, поверьте мне, не переходит. На каждой встрече он говорит, что интересы Украины - самые высокие. Мы можем идти на дискуссии, мы можем обсуждать, но уступать территориальной целостностью, суверенитетом Украины, государственными, национальными интересами, Украина никогда не будет. Это - слова Владимира Зеленского, Президента Украины", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что ни о каком "особом статусе" Донбасса не может быть и речи.