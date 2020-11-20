Инфекционист: "карантин выходного дня" в Украине не остановит распространение COVID-19

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Введенный в Украине карантин “выходного дня” не остановит распространение эпидемии COVID-19. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

“Я не говорю, что карантин выходного дня ничего не даст. Я говорю о том, что так, как он происходит у нас, то это точно ничего не даст. Я не увидела никакого карантина выходного дня. Супермаркеты работают. Транспорт ездит. Люди между регионами ездят, общаются между собой. Развлекательные мероприятия проходят. Кому можно закрываться, кому нельзя. Я понимаю этих предпринимателей, ведь они видят, что супермаркеты работают, а малый (бизнес. — ред.) — выживает, едва концы с концами сводит. Что это за политика государства? Понимаете, в противодействии инфекционным болезням — никакой демократии быть не может. Если принято обоснованное решение, то тот, кто нарушает — осуществляет диверсию против народа Украины”, — отметила инфекционист.

Отметим, что доктор медицинских наук рассказала, что лечением больных COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей.

Добавим, что инфекционист заявила, что врачи могут ставить диагнозы на COVID-19 на основе клинических проявлений.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

