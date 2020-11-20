Вакцины от COVID-19 для Украины и полный локдаун в декабре - главные события суток

Между тем, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о нюансах введения вакцин от коронавируса на украинский рынок. По его словам, в Украину нужно будет завезти как минимум 15 млн доз вакцин. При этом касательно самой доставки и хранения вакцины рассматривается три механизма. В частности, Ляшко рассказал, кто попадет в число людей, которые первые получат вакцинацию, и вообще — кто будет определять эти приоритетные группы.

Ранее заместитель главы Минздрава назвал стоимость дозы вакцины.

Отметим, что Минздрав Украины рассчитывает на поставку вакцин только в первом квартале 2021 года. А еще 18 ноября стало известно, что глобальный механизм по распределению вакцин от COVID-19 — COVAX — подтвердил информацию о выделении Украине вакцин на бесплатной основе для 20% населения.

Усиление локдауна в Украине

Вечером 19 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел очередное совещание с городскими головами и Ассоциацией городов Украины, на которой обсудил борьбу с распространением COVID-19. По сообщению Кабмина, во время совещания Шмыгаль посоветовал мэрам задуматься над усилением карантина.

Позже, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, принимавший участие в совещании с премьер-министром, сообщил в своем Facebook, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. При этом Марцинкив назвал два предварительных варианта дат усиления карантина, которые не назывались в информации от правительства.

Попутно отметим, что по мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Ольги Голубовской, уменьшить распространение COVID-19 в Украине поможет только полный локдаун продолжительностью по меньшей мере три недели.

Допрос лидеров Майдана в ГБР

Под вечер 19 ноября несколько человек, которые как политики и общественные деятели активно участвовали в событиях Революции Достоинства, сообщили о получении повесток на допрос в Государственное бюро расследований в одном из “дел Майдана”. Среди заявивших о получении такой повестки есть бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-депутат Татьяна Чорновил и еще несколько человек.

Позже в ГБР сделали заявление, назвав информацию о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам — недостоверной и манипулятивной.