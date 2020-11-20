Первый транш вакцины от COVID-19 для Украины будет в размере более 1,2 млн доз - Степанов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина первый транш вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получает в размере 1,2 млн доз: прежде всего - для людей из групп риска. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Первый транш будет 1,2 млн доз. Эта вакцина будет использоваться прежде всего для группы риска:

▪️ медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию;

▪️ группы риска по возрасту - это люди старше 65 лет;

▪️ люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у которых возникают осложнения при COVID-19, часто приводит к летальному исходу", - отметил он.

Кроме того, Степанов добавил, что на приобретение вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

По его словам, в Украине нужно завезти как минимум 15 млн доз вакцин от коронавируса. Также он рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса. Добавим, в Украине также есть кандидат в вакцины от COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года.

Так, курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов - это почти 400 грн.

По данным Минздрава, на сегодняшний день, за все время пандемии в Украине заболело - 598 085 человек, выздорвели - 274 324 человека и зафиксировано 10 598 летальных случаев. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 229 летальных случаев.