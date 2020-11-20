Минздрав: в Украине уже более 24 тыс. коек с подведенным кислородом

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В начале пандемии в Украине было более 3 тыс. коек с подведенным кислородом, однако сейчас их более 24 тыс. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Да, у нас есть проблемы, мы знаем об этих проблемах, с кислородом проблемы. Темпы развертывания пандемии такие, что мы иногда не успеваем с одной стороны, а с другой стороны, мы решаем те проблемы, которые были 29 лет. Если мы говорим о кислороде, то в начале эпидемии мы имели до 3,3 тысяч коек на всю страну с подведенным кислородом, а сейчас уже у нас 24 575 коек. Каждый день мы увеличиваем количество коек с подведенным кислородом или централизованно или кислородным концентратом", - отметил он.

Напомним, в Минздраве планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. больничных коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Для этого правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.

Также Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода, а также планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболело - 598 085 человек, выписаны - 274 324 человека и зафиксировано 10 598 летальных случаев. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 229 летальных случаев.