В "Слуге народа" хотят видеть больше, чем один эскиз большого Герба для утверждения

КИЕВ. 20 ноября. УНН. По итогам конкурса на лучший эскиз большого Герба Украины было бы целесообразно предложить Верховной Раде больше, чем один вариант для выбора. Такое мнение высказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

"Красивые макеты. Было бы хорошо передать в Верховную Раду больше, чем один вариант", - заявила Кравчук.

Таким образом нардеп прокомментировала один из макетов, представленных на конкурс, где накануне выбрали победителя.

Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба. До 1 декабря поручено определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения, установленные по результатам конкурса.

30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии. Премии за лучший эскиз большого Государственного Герба позволили выдать из госказны.

Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно. Также неоднозначные отзывы есть и по поводу эскиза-победителя.