Дела Майдана: с начала года сообщено о подозрении 37 лицам

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С начала года за процессуального руководства прокуроров департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении 37 лицам. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении к седьмой годовщине с начала Евромайдана, обнародованном в пятницу, 20 ноября, передает УНН.

"С начала года под процессуальным руководством прокуроров департамента сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурорам и 10 следователям, 3 судьям, 8 гражданским лицам", - сказала Венедиктова.

В общем, по ее словам, в этом году прокурорами департамента было направлено в суд 19 обвинительных актов по поводу 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора, на сегодня суды первой инстанции рассматривают 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.

Добавим, в этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, который продолжил расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Так, этой осенью истекает 7 лет с начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тыс. человек, из них более 2 тыс. признаны потерпевшими в уголовным производствах.