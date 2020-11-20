ООС: с начала суток боевики дважды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили "режим тишины" вблизи Шумов и Каменки. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

По ее словам, в частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - российско-оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.

"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - добавляет Шевченко.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.