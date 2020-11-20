Страсти по Гербу: в сети критически оценили победителя, Дубилет показал еще варианты

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который входил в группу, занявшую третье место в конкурсе на эскиз большого Государственного Герба Украины, рассказал, что конкурсная комиссия не оценила их эскиз с зашифрованным в нем бинарным кодом UA. Об этом Дубилет написал в Telegram-канале. Между тем в сети началась волна обсуждения эскиза-победителя с критикой, передает УНН.

Так, со слов Дубилета, над созданием эскиза в его команде работало 12 человек, включая геральдиста Ивана Турецкого, одного из создателей тризуба, официального символа Украины.

“Нужен ли Большой герб Украине вообще? Конечно, это не самый важный вопрос, но все же он прописан в Конституции... Если бы мы выбрали по-настоящему крутой, прогрессивный герб, мы бы заявили о себе на весь мир. Многие страны имеют и малый и большой герб (Латвия, кстати, имеет три). Украинские города также часто имеют два герба. И это ни сколько не должно умалять тризуб, который мы все так любим”, — высказался Дубилет.

Также он отметил, что в гербе, который занял первое место, одним из щитодержателей является архангел — по мнению экс-министра, в “светской стране на государственной символике не должно быть религиозных символов”.

“Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. В наших эскизах мы зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть Украина. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, ИТ-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия)”, — отметил он.

По словам Дубилета, шифр не видно, если не знать, что он там есть — но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса.

“Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею. Жаль”, — добавил он.

Также, по словам Дубилета, один из вариантов его команды содержал девушку с книгой и веткой оливы. Книга символизирует знания, олива — мир. И, в целом, этот образ дополнял бы козака с ружьем, который, является обязательным элементом по Конституции.

Кроме того, одним из вариантов группы был герб, выполненный в очень современном стиле, с серьезным отступлением от канонов геральдики.

Как сообщал УНН, 19 ноября в Минкульте определили победителя конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины.

Сам эскиз выглядит так:

Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба. До 1 декабря поручено определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения, установленные по результатам конкурса.

30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии. Премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны.

Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно. Также неоднозначные отзывы есть и по поводу эскиза-победителя. В сети уже есть пародии на эскиз.