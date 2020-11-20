Носит часы за 10 тысяч долларов и убивает украинский бизнес: Гетманцевым недовольны в Офисе Президента

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский недоволен действиями главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за которого представители малого и среднего бизнеса вышли на новый Налоговый Майдан. Разбираться в ситуации будет лично глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает Telegram-канал “ПЕЧЕРСЬКІ ПАГОРБИ”, передает УНН.

Как отмечается, Гетманцев попытался превратить в шутку ситуацию, когда предприниматели и часть парламентариев требуют его отставки с должности главы парламентского комитета по налогам.

Особый цинизм ситуации добавляет то, что журналисты заметили на руке у Гетманцева часы Rolex стоимостью 10,5 тысяч долларов. Такую роскошь на зарплату народного депутата не купишь.

“Извилистый ход мысли Гетманцева начался с того, что он попытался выставить себя пострадавшим от аграрных олигархов: все эти преследования якобы потому, что он выступил против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев”, — отмечает канал.

После он сам подал альтернативный проект о собственном увольнении.

“Что и вправду смешно, так это то, что Гетманцев упорно молчит по поводу настоящей причины попыток его увольнения — драконовского законопроекта его авторства о кассовых аппаратах для ФОПов, спровоцировавшего новый Налоговый Майдан”, — говорится в сообщении.

Теперь же в конфликт Гетманцева с предпринимателями пришлось вмешаться Офису Президента. И все больше экспертов, журналистов и политиков задаются вопросом: зачем Зеленскому такой глава комитета Гетманцев, который спровоцировал малый бизнес на Майдан, а сам теперь пытается избежать ответственности с помощью неудачных шуток.