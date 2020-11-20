Лукашенко "нашел" центр разведки США в Украине - в МИДе ответили без слов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Александр Лукашенко заявил, что сейчас против Беларуси работают мощные спецслужбы мира, в том числе американская разведка ведет подпольную борьбу с центра в столице Украины. Об этом он сказал журналистам во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

Так, Лукашенко заявил, что "в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира", пишет агентство.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали - увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал он.

Вскоре после того, как упомянутые выше слова появились в заголовках СМИ, последовала реакция главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Правда, на этот раз он воздержался от высказываний, а просто опубликовал в Twitter GIF-изображения facepalm - которое некоторыми трактуется как изображение чувство стыда за слова или действия собеседника.

На прошлой неделе Лукашенко в грубой форме заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начинать волноваться за свою должность.

Еще ранее Лукашенко обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины "остановить своих безумных политиков".

Как сообщал УНН, Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.