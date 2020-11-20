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Дела Майдана: суд продлил меру пресечения Чорновол

Дела Майдана: суд продлил меру пресечения Чорновол

Татьяна Чорновол

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде личного обязательства по делу Майдана. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. Итак, у меня есть мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев - нет", - отметила она.

Напомним, что в конце сентября решением Печерского районного суда города Киева экс-нардепу Татьяне Чорновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Ранее народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований завершило следствие по ней по делу об убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Как сообщалось в УНН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины - за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Источник: УНН
Теги: Майдан, мера пресечения
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