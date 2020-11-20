ООС: боевики четыре раза открывали огонь

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник пытался спровоцировать наших защитников, открыв огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.

Как подчеркнули в пресс-центре, неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 19 ноября в полосе ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.