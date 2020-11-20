Дедлайн приближается: нардеп говорит, Кабмин "не может склеить" Бюджет-2021 ко второму чтению

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров в пятницу, 20 ноября, пока не вынес на свое рассмотрение проект Государственного бюджета на 2021 года ко второму чтению и не передал его в Верховную Раду. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на фоне сообщений, что внесение бюджета в Раду планировали до конца недели, передает УНН.

"На часах 17:40, а Бюджет на Кабмин так и не вынесли...и по моей информации и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - отметил Железняк.

При этом нардеп выразил мнение, что "можно смело указать на факт того, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 Регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении". "Ну и норму о 10-ти днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - отметил Железняк.

"Я думал, что не угадал с 3 декабря", - добавил нардеп.

Так, ранее Железняк указывал, что ожидаемая дата голосования за Бюджет-2021 - 3 декабря. Кроме того, он отмечал, что в среду, 25 ноября, якобы ожидается в 10:00 заседание бюджетного комитета Рады.

Также он указывал, что бюджет "точно будут спешить принять на первой неделе декабря".

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По его словам, для такой спешки два фактора. "Нужен прогресс с МВФ, а здесь без бюджета никуда. А последнее заседание МВФ уже в середине декабря. Ситуация "без МВФ" с плохой переходит в катастрофичную. Постепенно Казначейство останавливает все незащищенные выплаты. Так что думаю, следующая пленарная неделя пройдет под знаком Бюджета", - высказал мнение Железняк.

Ранее на этой неделе представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявлял, что Кабинет министров до конца недели хочет подать проект Государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря.

Со своей стороны Железняк уже заявлял, что реальная дата принятия проекта бюджета Украины на 2021 год - это 3 декабря.

Добавим, во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в декабре основной задачей парламента видят принятие госбюджета на 2021 год. Однако "под елку" также возможно рассмотрят другие законопроекты, в частности, решение вопроса с КСУ.

Как сообщал УНН, парламентарии приняли в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2021 год.