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ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской ТИК

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской городской ТИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, в ЦИК поступили жалобы Киевской областной организации политической партии "НАШ КРАЙ", в которых оспаривается бездеятельность Киевской областной территориальной избирательной комиссии в связи с неустановлением ней в определенный Кодексом способ результатов выборов депутатов Киевского областного совета, а также - Фастовской городской территориальной избирательной комиссии, в связи с ненадлежащим исполнением ею решения суда об установлении итогов голосования из указанных выборов.

"Изучив жалобы и приложенные к ним материалы, Комиссия частично удовлетворила одну из них, признав противоправной бездеятельность Фастовского городского ТИК о невыполнении решения Киевского окружного административного суда.

Также ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Фастовской городской ТИК требований законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав указанной комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 21 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав, добавили в ЦИК.

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Комиссия обязала Фастовскую городскую ТИК после формирования ее нового состава установить в соответствии с Избирательным кодексом Украины итоги голосования по выборам депутатов Киевского областного совета в пределах территориального избирательного округа № 9 с учетом решения суда, вступившего в законную силу, о чем составить соответствующий протокол. А Киевскую областную ТИК - составить новый протокол о результатах выборов депутатов Киевского областного совета с учетом указанного протокола Фастовской городской ТИК, отметили в пресс-службе.

Кроме того, ЦИК обратила внимание Фастовской городского ТИК на неукоснительное соблюдение требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также установленную Уголовным кодексом Украины ответственность за невыполнение судебного решения.

Также Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.

Как сообщал УНН, ЦИК требует безотлагательно назначить повторные выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северске.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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