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В ЦИК выделили средства Черновицкой ОГА для повторного голосования на местных выборах

В ЦИК выделили средства Черновицкой ОГА для повторного голосования на местных выборах

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия выделила средства Черновицкой ОГА для повторного голосования на местных выборах. Об этом сообщили в пресс-центре ЦИК, передает УНН.

“20 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого ЦИК утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования 29 ноября 2020 по местным выборам 25 октября 2020 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решением ЦИК средства выделены Черновицкой ОГА в сумме 17 тыс. 700 гривен.

Ранее в ЦИК выступили с требованием безотлагательно назначить повторные выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северске.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, местные выборы
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