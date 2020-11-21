Украинцев призвали снимать видео о любви к стране: победители встретятся с Зеленским

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и снимать видео о любви к стране, а также пообещал встретиться с десятью победителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в флэшмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Правила участия:

- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;

- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: [email protected];

- в заметке тегнуты страницу @UkraineNOW;

- поставить хэштег #IamUkraineNow;

- поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

"Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, к годовщине двух революций проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи - сверстниках независимости.