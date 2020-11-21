Депутатов от ЕС, которые катались на Gelandewagen по ступеням, исключили из партии

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Депутатов Пустомытовского городского совета от партии "Европейская солидарность", которые заехали автомобилем "Mercedes Gelandewagen" на ступени жилого дома, исключили из партии, передает УНН.

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Совет Львовской областной организации Партии обратилась к Солонковской ОТО с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Напомним, два депутата Пустомытовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Николай Пущак и Андрей Жидачек заехали автомобилем "Mercedes Gelandewagen" на ступени жилого дома. Как сообщили в МВД, полиция уже привлекла обоих избранников к ответственности.