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Второй тур местных выборов: где и кого завтра будут избирать украинцы

Второй тур местных выборов: где и кого завтра будут избирать украинцы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Завтра в Украине состоится второй тур местных выборов в 11 городах Украины - будут избирать мэров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В это воскресенье снова будут избирать мэров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй тур мэрских выборов состоится в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

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Добавим, что 15 ноября 2020 года в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском Хмельницкой области, Краматорске, Украинке Киевской области состоялось повторное голосование на выборах городского головы.

Напомним, для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура местных выборов присоединится около 10 тыс. правоохранителей.

Как ранее сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия для повторного голосования 22 ноября на местных выборах выделила более 51 млн грн для 8 областных государственных администраций.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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