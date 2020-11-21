Шмыгаль обещает Украине жесткий локдаун, если "карантин выходного дня" не сработает

КИЕВ. 21 ноября. УНН. План введения более жесткого карантина действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин “выходного дня”. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его", - написал Шмыгаль.

По его словам, в правительстве хотят, чтобы их шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

"... на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить", - добавил премьер.

Кроме того, по его словам, идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: даты введения более жесткого карантина сейчас нет", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.

Как ранее сообщал УНН, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся. Так, в правительстве прогнозируют до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тыс.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.