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Шмыгаль обещает Украине жесткий локдаун, если "карантин выходного дня" не сработает

Шмыгаль обещает Украине жесткий локдаун, если "карантин выходного дня" не сработает

КИЕВ. 21 ноября. УНН. План введения более жесткого карантина действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин “выходного дня”. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его", - написал Шмыгаль.

По его словам, в правительстве хотят, чтобы их шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

"... на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить", - добавил премьер.

Кроме того, по его словам, идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: даты введения более жесткого карантина сейчас нет", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.

Как ранее сообщал УНН, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся. Так, в правительстве прогнозируют до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тыс.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин
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