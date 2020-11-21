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Новости: Политика
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Путин продлил санкции против Украины

Путин продлил санкции против Украины

Владимир Путин

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года отдельные специальные экономические меры против стран, установивших санкции в отношении РФ, в том числе и против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ”, — пишет издание.

Отмечается что правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

“В марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование”, — добавляется в сообщении.

Так, 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”. На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз — 24 июня 2019 года — до конца 2020 года.

В июне 2019 года президент РФ продлил контрсанкции до 31 декабря 2020 года и внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
Напомним, сенатор-демократ Роберт Менендес, сопредседатель сенатского Комитета по международным отношениям, призвал в среду администрацию президента США Дональда Трампа ввести персональные санкции в отношении пяти российских граждан, которым недавно были предъявлены обвинения в проведении серии кибератак против США. 

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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