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Более сотни автомобилей с активистами прибыли в "Феофании", где лечится Зеленский

Более сотни автомобилей с активистами прибыли в "Феофании", где лечится Зеленский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Участники автомаршу "Майдан-Феофания" прибыли в больницу "Феофания", где лечится от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу организаторов.

Так, в больницу прибыли 163 машины активистов. Недалеко от больницы активисты вышли из автомобилей, некоторые из них держат в руках сине-желтые и красно-черные флаги. Организаторы сообщали, что планируют передать Президенту ряд требований.

Добавим, что колонна автомобилей выехала с улицы Парковой.

Несколько активистов привезли с собой куски асфальта, которые назвали "таблетками".

Добавим, что в "Феофании" от коронавируса лечится Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, в Киеве полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, локации проверили взрывотехники и кинологи.

Как ранее УНН сообщал, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Феофания, Владимир Зеленский
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