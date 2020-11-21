Зеленский намекнул, что тоже причастен к революции - электоральной

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн встречи с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Президент заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. Каждый гражданин нашего государства знает - изменения действительно возможны.

"Фраза "От меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - она решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти", - сказал он.

По мнению Владимира Зеленского, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений", - отметил Президент.

Глава государства считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена - не случилось бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - сказал он.

Добавим, что в 2019 году Зеленский был избран Президентом Украины.

Как сообщал УНН, сегодня активисты приехали под стены "Феофании", где лечится Зеленский, и привезда ему "лекарство" - асфальт.

Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.