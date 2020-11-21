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В 1991 году война за независимую Украину была лишь отложена - политик

В 1991 году война за независимую Украину была лишь отложена - политик

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 1991 году война за независимую Украину была лишь отложена. Об этом заявил известный политик и бывший народный депутат Владимир Филенко во время встречи Президента Украины с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Я имел счастье быть среди тех, кто провозгласил независимое Украинское государство. И мы радовались, что обошлись тогда без кровопролития. Оказалось, что я и многие другие ошибались - война за независимую Украину просто была отложена. И сегодня мы являемся свидетелями продолжения войны за независимую демократическую страну", - отметил он.

Филенко акцентировал внимание на том, что на сегодняшнюю встречу приглашены участники всех трех революций.

"Я хочу сказать, что это - три этапа одной революции", - подчеркнул он и предложил употреблять определение - три этапа одной большой сложной работы над созданием независимой демократической страны.

Ранее Зеленский намекнул, что тоже причастен к революции - электоральной.

Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, независимость
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