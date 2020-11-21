Арестович назвал главный урок Карабаха для Украины
Алексей Арестович
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Урок Карабаха для Украины один, но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Об этом в интервью "ТСН" заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович, передает УНН.
"Он один (урок - ред.), но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Обеспечить, несмотря на изменения в мире, в самом Азербайджане преемственность политики, сосредоточить все усилия на возвращении Карабаха", - сказал Арестович.
По его словам, наша проблема в том, что мы каждые пять лет после следующих выборов меняем внешне- и внутриполитический курс.
"Нет постоянной политики. Мы, как общество, должны научиться в Карабаха, что политики могут меняться, иногда очень существенно меняться взгляды на внешнюю и внутреннюю политику. Но должно быть ядро национальных интересов, которое прописано и неприкосновенно с точки зрения политических партий. К тому же это должно быть институционализировано в ВСУ, спецслужбах, независимых аналитических центрах ... Таким примером сейчас является продвижение в ЕС и НАТО", - отметил спикер.
Так, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин сделали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.
Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно , что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.
Также в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.
Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокации, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерту (Ханкенди).