Россия блокирует обмен пленными и открытие КПВВ на Донбассе - Арестович

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминированию и открытию КПВВ на Донбассе. Об этом в интервью “ТСН” заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.

“Мы хотим интенсифицировать процесс. Следующая встреча (ТКГ — ред.) должна быть примерно 25-26 ноября. До конца года вообще осталось только два заседания, затем рождественские каникулы — и все”, — говорит Арестович.

Он напомнил, что украинская сторона предложила обменять пленных до католического Рождества.

“Это поддержали ОБСЕ, Франция и Германия. Ответа от России нет. О гуманитарном разминировании, которое россияне почти сорвали, уже речь не идет, а мы пытались успеть еще до начала морозов. Представьте, только на линии разграничения 86 кладбищ. Люди ходят туда, а там все заминировано. Из-за нежелания россиян открытие двух новых КПВВ в Луганской области тоже сорвано. В четверг, 19 ноября, мы заявили, что готовы работать 24/7, чтобы вернуть пленных, открыть КПВВ, провести гуманитарное разминирование... К сожалению, и на это ответа нет”, — рассказал представитель украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНН, по словам Арестовича, план “Б” по Донбассу дискутируется в кулуарах переговоров ТКГ, и ключевое слово там — миротворцы. Однако первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает абсурдной возможность ввод российских миротворцев на временно оккупированный Донбасс.