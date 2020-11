В День Достоинства и Свободы США призвали Украину усилить борьбу с коррупцией

КИЕВ. 21 ноября. УНН. США поддерживает украинцев и связанные с Евромайданом их надежды на успешную экономику и реформы. Об этом в своем видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы в Украине заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН.

“Семь лет назад украинцы собрались на Майдане с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед. Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильные банковские и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможны без Евромайдана”, — заявила Квин.

Она подчеркнула, что украинцем нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства.

“Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупают судей, покупают народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдан не осуществлятся”, — сказала американская дипломатка.

Временный поверенный в делах США в Украине подчеркнула, что Украина также должна освободиться от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с Донбасса.

“Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды на богатую Украину, которая ориентирована на Запад и имеет полный суверенитет и территориальную целостность”, — добавила Квин.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

