ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Фастовского городских ТИК

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в субботу сформировала новый состав Васильковской и Фастовской городских территориальных избирательных комиссий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Комиссия сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области в связи с досрочным прекращением Киевским окружным административным судом 15 ноября 2020 года полномочий всего состава этой комиссии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме того, сформирован новый состав Фастовской городской ТИК Фастовского района Киевской области в связи с ее досрочным прекращением полномочий.

“Новый состав указанных комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК — в количестве 17 человек, Фастовской городской ТИК — 14 человек”, — сообщили в ЦИК.

Напомним, сегодня в Украине состоится второй тур местных выборов, в 11 городах Украины будут избирать мэров.