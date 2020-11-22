МИД Украины объявило о назначении нового спикера

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Спикером украинского внешнеполитического ведомства назначен Олег Николенко, который до того был представителем Постоянного представительства Украины при ООН, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

“Попадая в ООН, ты оказываешься в центре мировой дипломатии! Считаю неоценимым свой опыт работы в составе украинской делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете Безопасности ООН. Занимался активной коммуникацией позиции нашей страны по широкому кругу вопросов: о конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке, проблематике разоружения, операции по поддержанию мира, изменению климата, устойчивое развитие. Особенно ответственным для меня была работа по освещению председательства Украины в Совбезе, когда к нашей стране было приковано внимание мировых СМИ”, — сообщил Николенко.

“Горжусь, что был частью команды постпредства, что решительно отстаивала интересы Украины и обеспечила принятие ряда важных резолюций Генассамблеи о защите прав человека во временно оккупированном Крыму и проблему милитаризации Черного и Азовского морей. Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19. Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов”, — добавил дипломат.

Справка: Олег Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии, по возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока. Последние 5 лет работал представителем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что прошлая пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко — вступила в должность 12 ноября 2018 года. 13 ноября 2020 года Президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.