"Коронавирус позади": руководитель Офиса Президента Ермак вылечился от COVID-19

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что вылечился от COVID-19 и возвращается к работе в обычном режиме. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал Ермак.

Добавим, Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом, в тот же день, что и Президент Владимир Зеленский - 9 ноября.

Главу государства вместе с главой его Офиса госпитализировали в больницу "Феофания".

Напомним, 18 ноября сообщалось, что результаты повторного теста на COVID-19 у Президента Украины Владимира Зеленского оказались положительными.

Тем временем, в Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 291 060 человек, летальных исходов - 11 075. Прирост случаев заболеваемости за сутки - меньше 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.