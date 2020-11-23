Преодоление пандемии и обучение эпидемиологов: Украина и ЕС обсудили программу действий до 2026 года

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство здравоохранения обсудило с представителями Европейского Союза взаимодействие в рамках программы "Восточного партнерства" на период с 2021 по 2026 годы для преодоления пандемии. В частности, речь шла о программах обучения отечественных эпидемиологов, а также системе обмена информацией между Центром общественного здоровья Минздрава и Европейского центра контроля за социально опасными заболеваниями. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"В течение прошлой недели Министерство здравоохранения приняло участие в рабочей встрече с представителями Европейского Союза по обсуждению механизмов сотрудничества и приоритетов в рамках программы "Восточного партнерства" на период с 2021 по 2026 годы. Вопрос преодоления пандемии, а также противодействия распространения вспышек инфекционных заболеваний до сих пор является ключевым и остается в фокусе как Украины, так и европейских коллег. Во время этой встречи обсуждался вопрос о взаимодействии Украины с представителями Европейского Союза и соответствующими организациями по преодолению пандемии, программ обучения отечественных эпидемиологов, а также системы обмена информацией между Центром общественного Минздрав и Европейского центра контроля за социально опасными заболеваниями", - сказал Иващенко.

Он отметил, что одним из приоритетов будущего взаимодействия является развитие службы крови в Украине, а также развитие системы трансплантации.

Напомним, ВОЗ не исключает третью волну COVID-19 в Европе. Сейчас в мире зарегистрировано более 58,5 млн случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.