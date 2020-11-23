"Согласно поданному заявлению": Зеленский уволил погорелого на взятке главу РГА

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области Сергея Журмана, который "погорел" на взятке в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение Президента 510/2020-рп от 20 ноября.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Напомним, по данным правоохранителей, ранее в ноябре в Черниговской области глава РГА требовал и получил 10 тыс. долларов за изменение целевого назначения земли. По данным СБУ, был задержан на взятке глава Черниговской районной государственной администрации.

Президент назначил Журмана председателем Черниговской районной государственной администрации 30 июня 2020 года.