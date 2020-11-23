Второй тур выборов мэров не был рациональным - ОПОРА

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Так называемый "второй тур" местных выборов не оправдал возложенных на него надежд и со стороны организаторов, и со стороны авторов законодательства о местных выборах. Об этом во время брифинга сообщила председатель Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает корреспондент.

"Результаты выборов показали, что повторное голосование не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя. То есть, практически во всех общинах победили кандидаты, которые в первом туре набрали максимальное количество голосов. В то же время, в абсолютных числах, количество избирателей, которые голосовали за них, меньше, чем 25 октября. То есть, повторное голосование не дало нам никаких сюрпризов. Не обеспечил смены лидеров на должность председателей ОТГ. И не создало какие-то новые уникальные конкурентные условия для ведения предвыборной борьбы накануне голосования. Подавляющее большинство кандидатов занималась и организацией, администрированием и участием в формированию избирательных комиссий или других аспектов деятельности, после первого тура и подготовки к повторному голосованию ", - отметила Айвазовская.

По данным ОПОРЫ, в 11 городах, где проходило голосование, в общем явка избирателей составила 29,23%. Тогда как на первом туре голосования параллельный подсчет явки от ОПОРЫ показал результат 35,9%.

"Мы видим снижение явки, но она достаточно высока по сравнению с 15 ноябрем на 6% и по сравнению с 2015 годом, когда в общинах с 90 тысячами избирателей также была применена мажоритарная система абсолютного большинства", - подытожила глава ОПОРЫ.

Напомним, что во время голосования 15 ноября наблюдатели зафиксировали около сотни нарушений.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах избирали мэров. Повторное голосование за местным голов произошло в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы. На данный момент есть первые экзитполы и предварительные результаты голосования во всех городах.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.