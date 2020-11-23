Минздрав хочет показать онлайн, в каких аптеках и больницах есть препараты для лечения COVID-19

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство здравоохранения работает над публикацией открытых дашбордов о наличии в аптеках и учреждениях здравоохранения лекарственных средств, применяемых для лечения COVID-19. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Важным направлением работы, которую осуществляет Министерство здравоохранения, является направление по обеспечению граждан Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами... Это обеспечение онлайн мониторинга, с соответствующей публикацией открытых дашбордов, о наличии лекарственных средств, применяемых для лечения COVID-19, в разрезе учреждений здравоохранения, оказывающих такую помощь, а также в разрезе аптечных учреждений", - сказал Игорь Иващенко.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 291 060 человек, летальных исходов - 11 075. Прирост случаев заболевания за сутки - менее 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.

По данным Минздрава, на утро 23 ноября в Украине в больницах заполнены 27 тыс. 792 койки для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, что составляет 52% от общего количества.

В Украине есть национальный протокол оказания медицинской помощи при COVID-19 - инструмент, с помощью которого определяют необходимую терапию и подходы к лечению. Его постоянно обновляют.

В обновленном в сентябре протоколе, к примеру, было, в частности, обновлено определение подозрительного и вероятного случая заболевания COVID-19, а также критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения (прекращение самоизоляции) и обновлено алгоритм тестирования на наличие коронавируса SARS-CoV-2.