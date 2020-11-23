Второй тур местных выборов: наблюдатели назвали город с наибольшим количеством нарушений

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время второго тура местных выборов из 407 обращений о нарушении избирательного процесса, 206 заявлений было осуществлено в городе Днепр. Об этом во время брифинга сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"В целом наша организация зафиксировала 275 инцидентов связанных с организацией проведения выборов. Национальная полиция Украины, по официальной информации по состоянию на 20:00, получила 407 заявлений и сообщений среди которых большая (часть - ред.) от наблюдателей ОПОРЫ, о нарушениях, которые имеют отношение к избирательным процедурам. Так же как наши данные, они коррелируются с данными Национальной полиции, наибольшее количество обращений, заявлений, нарушений было зафиксировано в городе Днепр. По данным полиции, 206 из 407 - фактически половина от всех поступивших в органы правопорядка. Тогда как, например, на втором месте Львовская область, где проходили выборы в двух ОТГ и всего поступило 46 сообщений. Другие города обеспечили еще меньше рейтинг", - отметила глава гражданской сети.

Айвазовская добавила, что больше всего нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня. В частности, 177 таких инцидентов зафиксировано полицией. По данным наблюдателей ОПОРЫ, такие нарушения были совершены более чем 13% избирательных участков. Больше всего их численность приходится тоже на город Днепр.

Напомним, что во время голосования 15 ноября наблюдатели зафиксировали около сотни нарушений.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах выбирали мэров. Повторное голосование за местным голов произошло в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

Сейчас есть первые экзит-полы и предварительные результаты голосования во всех городах.

По данным ЦИКа, средняя явка на выборах городских глав во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской, на выборах мэра Днепра - 23,93%.

Добавим, что в ОПОРЕ заявили о том, что второй тур выборов мэров не был рациональным.