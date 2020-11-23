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Арахамия оправился от COVID-19

Арахамия оправился от COVID-19

Давид Арахамия

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Повторный тест на коронавирусную инфекцию главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оказался отрицательным. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Тест оказался отрицательным. Он (Давид Арахамия - ред.) уже вернулся на работу, уже на рабочем месте", - сообщила собеседница УНН.

По ее словам, на прошлой неделе господин Арахамия "сильно кашлял", но по состоянию сегодня глава фракции себя чувствует удовлетворительно.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и отныне "уже на работе".

Обращение появилось всего за более чем за час после того, как аналогичное заявление сделал и руководитель его Офиса Андрей Ермак .

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, нардепы, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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