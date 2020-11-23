Угроза полного локдауна: Зеленский хочет перезагрузить экономические программы во время карантина

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На фоне "карантина выходного дня" в Украине важно восстановить все экономические программы поддержки и начать новые. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшейся под его председательством, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - заявил Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению Президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

В пресс-службе добавили также, что глава государства и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сегодня продолжили работу в обычном режиме, находясь в Офисе.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины заявил, что "в ближайшие дни ожидает от Кабинета министров Украины комплексную программу поддержки бизнеса", который пострадал от карантина.

Добавим, правительство 11 ноября ввел "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Как сообщал ранее УНН, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.