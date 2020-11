УАФ признана потерпевшей стороной по делу хищения средств УЕФА через оффшорную компанию Суркисов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева признал УАФ (ранее - ФФУ) потерпевшей стороной по делу о присвоении средств УЕФА, которые ФФУ во времена председательства Григория Суркиса получала на оффшорную компанию-посредника "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Речь об уголовном производстве №42019000000002229 от 18 октября 2019 года.

В рамках досудебного расследования, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о признании УАФ потерпевшей стороной.

Напомним, в 1999 году Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола Украины" (сейчас УАФ) и компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключили агентское соглашение.

Согласно ей, средства от УЕФА, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола, перечислялись на "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Оффшор в свою очередь перечислял их другим балтийским компаниям. В частности, Aberno Buiness LLP, Atlantic Contracts LP, Baltex Business LP, Batlow Commerce LLP, Belport Business LP, Conversum Export LP, Cooper Systems LP, Danske Megan LP, Darion Limited, Deleon Investments Group SA, Dellcroft Products LP, Easthold LLP, Extera Trading Corp., Forum Commerce LP, Kineshell Store LLP, Limassol Holdings SA, Maximus Venture SA, New Point Conference OU, Novimor OU, OvertradE Solutions INC, Portofino LTD, Romeo Life-Ibrahim Yildizhan, Sagar Capital LP, Salton Sales LP, Trade NationaL LP, Vampel Hold LLP, Vast AscenT Group Corp, Zaira Finance SA.

Некоторые из указанных иностранных компаний связаны между собой одними и теми же учредителями, имеют одних и тех же руководителей или зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Также установлено, что иностранные компании не имеют отношения к футболу, не имели за весь период своей деятельности любой маркетинговой активности, не рекламировали свои товары и услуги.

По данным следователей, допрошенный в октябре 2019 года Андреас Софоклеус, который с 2004 года является директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", сообщил, что распоряжение о приеме и выплате компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" надлежащих ФФУ средств направлялись ему по электронной почте.

И, по данным СМИ, "Ньюпорт Менеджмент Лтд" получало такие письма с электронного адреса, зарегистрированного на домене - @goal.com.

На этом же домене сегодня зарегистрированы все электронные адреса сотрудников ФК "Динамо" (Киев).

Ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ), оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации.

В записке говорилось, что в течение 15 лет деньги, предназначенные для УАФ, перечислялись компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд".

Также указывалось, что владельцем компании является президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Доказательством того, что владельцами Newport Management Limited были граждане Украины, свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе В.Згурского, Ю.Карпенка, Ю.Ляха, В.Медведчука, Б.Губского, Г.Суркиса, И.Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 года, которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", - сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.