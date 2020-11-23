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ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Обьелнаних сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано. В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминировано почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", - отметили в штабе ООС.

Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе начали кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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