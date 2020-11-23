Степанов издал приказ по обустройству временных специализированных госпиталей

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов издал приказ о порядке обустройства временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), возложив ответственность за его выполнение на своего заместителя, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий текст приказа.

Степанов издал приказ по некоторым вопросам обсерваторов, временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей) от 21 октября 2020 года.

Приказываю утвердить такие, что прилагаются:

- Порядок обустройства и функционирования обсерваторов,

- Порядок обустройства и функционирования временных заведений здоровья (специализированных госпиталей),

- Требования к временным учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей) и порядок их создания на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Кроме того, директорату общественного здоровья и профилактики заболеваемости (Руденко И.) нужно обеспечить представление настоящего приказа в установленном законодательством порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Отмечается, что приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, как заявили в Минздраве, на развертывание трех мобильных госпиталей для больных коронавирусом выделят 239 млн грн.

По информации Минреинтеграции, Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ и гуманитарные лагеря, в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма.