Почти полсотни нардепов обратились в КСУ относительно конституционности "карантина выходного дня"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности введения на территории Украины "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе жизни и здоровье граждан.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни ничего не должно работать, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.