В СБУ работает слишком много бизнесменов в погонах - Верещук

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главная проблема Службы безопасности Украины заключается в том, что там работает слишком много бизнесменов в погонах. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Она уточнила, что усовершенствовать работу СБУ намерены парламентарии. Для этого нардепы зарегистрировали законопроект № 3196-д.

Профильным комитетом определен Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. И, по словам Верещук, вокруг законопроекта развернулась острая политическая дискуссия с участием народных депутатов, представителей СБУ, экспертов.

"Реформаторы. Они считают, что Служба неэффективна, коррумпирована, имеет раздутый штат и ряд несвойственных функций. Из главного: они хотят существенно сократить численность личного состава, забрать у Службы следствие, борьбу с коррупцией, экономической преступностью, оргпреступностью.

Консерваторы. Они не хотят по сути ничего менять, по крайней мере делать это быстро. Они считают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит спецслужбу, а это плохо отразится на национальной безопасности страны", - комментирует Верещук.

По мнению нардепа, каждая из сторон права.

"Консерваторы наверное правы, что реформу спецслужбы в воюющей стране нужно проводить осторожно, чтобы никоим образом не навредить национальной безопасности. Однако и реформаторы правы, потому что в Службе есть и коррупция, и раздутые штаты, и не совсем свойственные функции", - пишет она.

Верещук считает, что изначально проблема не в плохих законах. Она убеждена, что СБУ могла бы быть вполне эффективной и при действующем законодательстве.

"Проблема Службы в том, что там работают много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока Служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - считает Верещук, добавляя, что в СБУ достаточно честных, энергичных и профессиональных людей.

"Но им надо дать надежду, что Служба будет другой", - резюмировала она.