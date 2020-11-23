ЦИК назвала победителей выборов мэров в Бердянске, Славянске и Ужгороде

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты голосования с второго тура выборов мэров в Ужгороде, Бердянске Запорожской области и Славянске Донецкой области, которое состоялось 22 ноября. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook, передает УНН.

"Результаты повторного голосования по выборам городских голов 22 ноября. От ТВК мы пока получили информацию о трех городах", - указали в ЦИК.

По данным Центризбиркома, победу одержали:

В Ужгороде 51,01% избирателей (процент от общего количества избирателей, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Богдана Андриива.

51,01% избирателей (процент от общего количества избирателей, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Богдана Андриива. В Славянске за Ляха Вадима - 60,87%.

за Ляха Вадима - 60,87%. В городе Бердянск за Баранова Валерия - 49,98%.

Отмечается, что ЦИК ожидает результаты из других городов.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах избирали мэров. Повторное голосование за местных голов прошло в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.