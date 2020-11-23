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Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, ранее правительство заслушало и утвердило назначение глав трех ОГА.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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