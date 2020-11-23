Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, ранее правительство заслушало и утвердило назначение глав трех ОГА.