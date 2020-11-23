КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!” — написал Чубаров.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и отныне “уже на работе”.

Между тем, в Украине по состоянию на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 291 060 человек, летальных исходов — 11 075. Прирост случаев заболевания за сутки — меньше 11 тыс., традиционное падение количества выявленных случаев на выходных .